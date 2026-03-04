Вратарь «Балтики» Кукушкин: по игре мы точно были не слабее «Зенита»
Голкипер «Балтики» Иван Кукушкин поделился впечатлениями от матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'
— Обидно уступать в таких матчах. По игре, думаю, мы точно были не слабее соперника. И как минимум не заслужили проиграть в основное время. Равная игра была, считаю. Но получилось как получилось. Во втором тайме удавалось перехватывать инициативу за счёт слаженных командных действий и чёткой тренерской установки. Шли уверенно к победе, не получилось.
— Что скажете о пропущенном мяче?
— Пришёл как будто из ниоткуда. Тяжеловато было среагировать. Момент удара не увидел, но они неплохо исполнили, — приводит слова Кукушкина «Матч ТВ».
