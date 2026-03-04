Тимур Журавель: слова Галактионова о Тикнизяне ― за рамками здравого смысла

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о конфликте между главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и бывшим футболистом клуба Наиром Тикнизяном. Ранее защитник раскритиковал специалиста в интервью, а тренер ответил на пресс-конференции.

«Мнительность Галактионова — очень уязвимое место. Я сначала отреагировал на слова Тикнизяна. Мне кажется, делиться своими обидами из прошлого — какой-то детский сад. Ты в другой команде, всё хорошо, ты доволен нынешним тренером. Резанула фраза: «Я себе и 5% не позволяю при Станковиче того, что позволял при Галактионове». Ё-моё, что это за строчка в резюме! То есть ты приходишь и сканируешь тренера. Этот с яйцами, значит, буду тише.

Приди и просто скажи: «Я недоволен тем, как со мной расстались в «Локомотиве». Сейчас показываю свою состоятельность в европейском клубе. Привет, Михал Михалыч!» И всё. Думаю, Тикнизяна просто понесло. Ты ведь сразу становишься токсичным, и любой другой клуб подумает, стоит ли с ним связываться.

Ответ Галактионова на пресс-конференции — шок-контент. Михал Михалыч умудрился в две минуты уместить пятиэтажный бред. Тихий ужас. Нужно было просто заготовить что-то вроде: «Это всё в прошлом. Наиру – удачи в новом клубе. Вопрос закрыт». А он мстительно прибивал игрока, с которым работал. Ты старше, умнее. Риторически Тикнизян был лучше в этой истории. Наговорил лишнего, но классно излагал мысли, звучал аргументированно. Слова Михал Михалыча выходят за рамки здравого смысла.

Мне говорили, что Галактионов много о себе читает. Подборки цитат, высказывания. Такая реакция выдаёт в нём ментальную слабость. Это плохо, когда ты работаешь в большом клубе. В батле с Тикнизяном Михал Михалыч забил в свои ворота. Да, мы тоже можем реагировать подобным образом на какие-то вещи, но с нас спрос гораздо меньше», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».