Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Станкович давал нужный задор «Спартаку», будет ли это при Карседо?

Канищев: Станкович давал нужный задор «Спартаку», будет ли это при Карседо?
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможных изменениях в игре «Спартака» под руководством главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«А что может измениться в «Спартаке»? Те же игроки выходят на поле, показывают игру, а не тренеры. Даже если тренер хочет навязать свои мысли, всё равно исполнители делают, что умеют. Те же игроки при новом тренере Карседо не стали больше уметь или что-то делать по-другому, поэтому и игра такая же.

Станкович задавал определённый эмоциональный фон и, мне кажется, давал нужного задора «Спартаку». Будет ли это при Карседо? Не знаю. Посмотрим, сложно сказать. Но в «Спартаке» ничего не изменилось — та же команда, та же игра», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Радимов: главную проблему «Спартака» Карседо не решил — раздолбайство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android