Канищев: Станкович давал нужный задор «Спартаку», будет ли это при Карседо?

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможных изменениях в игре «Спартака» под руководством главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«А что может измениться в «Спартаке»? Те же игроки выходят на поле, показывают игру, а не тренеры. Даже если тренер хочет навязать свои мысли, всё равно исполнители делают, что умеют. Те же игроки при новом тренере Карседо не стали больше уметь или что-то делать по-другому, поэтому и игра такая же.

Станкович задавал определённый эмоциональный фон и, мне кажется, давал нужного задора «Спартаку». Будет ли это при Карседо? Не знаю. Посмотрим, сложно сказать. Но в «Спартаке» ничего не изменилось — та же команда, та же игра», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.