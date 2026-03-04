Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду может пропустить матчи со сборными Мексики и США из-за травмы — Романо

Роналду может пропустить матчи со сборными Мексики и США из-за травмы — Романо
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил мышечную травму и может пропустить от двух до четырёх недель, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В связи с травмой не исключается отсутствие Роналду в ближайшем сборе национальной команды Португалии. В рамках предстоящего сбора сборная Португалии планирует провести товарищеские матчи со сборными Мексики (29 марта) и США (1 апреля).

В ближайшее время 41-летний португальский футболист пройдёт дополнительные медицинские обследования, которые определят точные сроки восстановления.

Клуб ранее сообщил, что у Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия после последней встречи с клубом «Аль-Фейха» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Официально
Роналду получил травму, СМИ писали, что португалец улетел из-за начала военных действий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android