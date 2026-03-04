Роналду может пропустить матчи со сборными Мексики и США из-за травмы — Романо

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил мышечную травму и может пропустить от двух до четырёх недель, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В связи с травмой не исключается отсутствие Роналду в ближайшем сборе национальной команды Португалии. В рамках предстоящего сбора сборная Португалии планирует провести товарищеские матчи со сборными Мексики (29 марта) и США (1 апреля).

В ближайшее время 41-летний португальский футболист пройдёт дополнительные медицинские обследования, которые определят точные сроки восстановления.

Клуб ранее сообщил, что у Роналду диагностирована травма подколенного сухожилия после последней встречи с клубом «Аль-Фейха» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.