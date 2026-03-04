«Криминального ничего нет». Радимов — об эмоциональном праздновании гола Соболевым

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился мнением об эмоциональном праздновании гола нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Равная игра, поле не самого простого качества. Сказалось мастерство, когда одна команда может играть до последнего. Что было и в игре чемпионата. Что касается празднования Соболевым гола, то это эмоции, спорт, футбол. Криминального ничего нет. Главное, чтобы он был готов приносить пользу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне форвард провёл 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в € 5 млн.