Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» лишилась обоих фланговых защитников из-за травм в матче с «Атлетико»

«Барселона» лишилась обоих фланговых защитников из-за травм в матче с «Атлетико»
Комментарии

Правый и левый фланговые защитники «Барселоны» Жюль Кунде и Алекс Бальде выбыли из-за травм, полученных в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0). Об этом сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

Кунде получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги, о его сроках возвращения не сообщается. Бальде также травмировал сухожилие левой ноги, фулбек сможет вернуться на поле через четыре недели.

Отметим, что, несмотря на разгромную победу, каталонский клуб не смог выйти в финал Кубка Испании, так как уступил «матрасникам» в первом матче со счётом 0:4. В решающей игре «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао.

Комментарии
