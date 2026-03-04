«Барселона» лишилась обоих фланговых защитников из-за травм в матче с «Атлетико»

Правый и левый фланговые защитники «Барселоны» Жюль Кунде и Алекс Бальде выбыли из-за травм, полученных в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0). Об этом сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Кунде получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги, о его сроках возвращения не сообщается. Бальде также травмировал сухожилие левой ноги, фулбек сможет вернуться на поле через четыре недели.

Отметим, что, несмотря на разгромную победу, каталонский клуб не смог выйти в финал Кубка Испании, так как уступил «матрасникам» в первом матче со счётом 0:4. В решающей игре «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао.