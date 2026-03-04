«Брайтон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 4 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 64 очками в 29 играх. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет пять очков. «Брайтон» набрал 37 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 12-е место.