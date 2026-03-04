Гарри Магуайр приговорён к 15 месяцам условно за участие в драке в Греции — Джейкобс

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признан виновным в нанесении телесных повреждений, не представляющих серьёзной опасности. Суд приговорил футболиста к 15 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Данное решение стало результатом его предполагаемого участия в драке в Греции во время семейного отдыха в 2020 году. Ожидается, что Магуайр обжалует приговор.

Инцидент произошёл на Миконосе, где Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из местных баров. После прибытия полиции компания, в которой находился защитник, напала на правоохранителей. В результате этого инцидента футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.