Тимур Журавель: судьи РПЛ в плохой форме. Думаю, в будущем арбитров в поле не будет вообще

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге. Во всех восьми матчах 19-го тура чемпионата России арбитры обращались за помощью к ассистентам VAR.

«В Краснодаре Фролов, по-моему, четыре раза ходил к монитору. Обнимашки Роналдо и Гонсалеса — на мой взгляд, это не пенальти. Мутный эпизод. Можно и нужно было не ставить пенальти. По этому эпизоду ещё можно спорить. А в случае с Шафеевым на 100% принято неверное решение. Офсайдные линии, которые сейчас чертят, они не устраивают никого. Правда, нет другого выбора. Нужно принять эти линии, потому что у нас нет других. Но хотелось бы слышать записи разговоров судей, чтобы понять, как они ставили эти точки и проводили линии. Думаю, если возникают такие моменты, когда тяжело расставить точки, то нужно просто сохранять то решение, что было принято в поле. Но тогда возникнет вопрос: «А на черта были куплены эти линии?»

Количество отправок на просмотр к монитору — запредельное. Судьи в плохой форме. Предположу, что в будущем арбитров в поле не будет. Они сядут в комнате за мониторами и займутся контролем искусственного интеллекта как судьи», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».