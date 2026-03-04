Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Данила Хотулёв покинул поле из-за травмы на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Защитник гостей Данила Хотулёв покинул поле из-за травмы на 12-й минуте. Вместо него на поле вышел Артём Касимов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
