«Не хватило совсем чуть-чуть». Педри — о вылете «Барселоны» из Кубка Испании
Полузащитник «Барселоны» Педри в социальной сети X высказался о вылете своей команды из Кубка Испании. В первой игре каталонцы уступили «Атлетико» Мадрид со счётом 0:4, в ответном матче сильнее оказались сине-гранатовые — 3:0.
Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29' 2:0 Рафинья – 45+5' 3:0 Берналь – 72'
«[В этой игре] мы отдали все силы (и даже больше), но не хватило совсем чуть-чуть. У нас теперь две очень важные задачи на сезон, и я уверен, что с нашими качествами и поддержкой наших людей, которая в этот вечер была просто невероятной, нас ещё ждут впереди великие вечера.
А сейчас нужно восстановить силы с высоко поднятой головой», — сказано в публикации Педри.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».
