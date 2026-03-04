Скидки
«Не хватило совсем чуть-чуть». Педри — о вылете «Барселоны» из Кубка Испании

«Не хватило совсем чуть-чуть». Педри — о вылете «Барселоны» из Кубка Испании
Полузащитник «Барселоны» Педри в социальной сети X высказался о вылете своей команды из Кубка Испании. В первой игре каталонцы уступили «Атлетико» Мадрид со счётом 0:4, в ответном матче сильнее оказались сине-гранатовые — 3:0.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

«[В этой игре] мы отдали все силы (и даже больше), но не хватило совсем чуть-чуть. У нас теперь две очень важные задачи на сезон, и я уверен, что с нашими качествами и поддержкой наших людей, которая в этот вечер была просто невероятной, нас ещё ждут впереди великие вечера.

А сейчас нужно восстановить силы с высоко поднятой головой», — сказано в публикации Педри.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

