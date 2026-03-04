«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Манчестер Сити — Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 22:30

Сегодня, 4 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
«Манчестер Сити» после 28 игр занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 59 очками. Отставание от располагающегося на первой строчке «Арсенала» составляет пять очков, но у «горожан» ещё матч в запасе. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
