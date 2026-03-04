Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тимур Журавель ― о Семаке в «Зените»: он боится оказаться без работы, где он востребован

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака в клубе.

«Семаку постоянно приходится жонглировать. Не просто выбирать состав, а ещё понимать, кто находится в каком настроении и кого оставить лишним. Тренер сразу выпустил и Джона Джона, и Дурана, чтобы они почувствовали доверие и попали в атмосферу домашнего матча.

Семаку нужно учитывать несколько факторов при выборе стартового состава. Тренер «Зенита» раздражается на судейские моменты. Подсказывает команде, но не так активно. Скорее, там есть делегирование. У каждого свои полномочия. Семак — такой босс скамейки, менеджер. По энергетике кажется, что всё в порядке. Все заряжены, делают своё дело. С одной стороны, тренер такого большого клуба устаёт морально. С другой – он думает, что завтра у меня такого может не быть. Он уже привык к этому ритму. Мне кажется, Семак боится оказаться без такой работы, где он востребован и находится в центре внимания», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

