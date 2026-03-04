Тренер «Ростова» Альба: знаем, что с махачкалинским «Динамо» будет тяжёлая игра

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

— Они поменяли тренера, но игроки остались. Та же самая команда, которая хорошо борется. Мы знаем, что будет тяжёлая игра.

— Насколько готов Эль‑Аскалани после травмы?

— Он играл на сборах, и хорошо играл. Мы рассчитываем на него и его помощь, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Победитель этого противостояния встретится на следующем этапе турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.