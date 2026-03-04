Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: знаем, что с махачкалинским «Динамо» будет тяжёлая игра

Тренер «Ростова» Альба: знаем, что с махачкалинским «Динамо» будет тяжёлая игра
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала

— Они поменяли тренера, но игроки остались. Та же самая команда, которая хорошо борется. Мы знаем, что будет тяжёлая игра.

— Насколько готов Эль‑Аскалани после травмы?
— Он играл на сборах, и хорошо играл. Мы рассчитываем на него и его помощь, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Победитель этого противостояния встретится на следующем этапе турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
Официально
РПЛ объявила об изменении времени начала матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android