Тренер «Динамо» Мх Евсеев высказался о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал комментарий касательно предстоящей встречи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом».

— В матче РПЛ с «Рубином» из‑за погодных условий «Динамо», возможно, не показало в полной мере тот футбол, которое хотело. Чего ждать от игры с «Ростовом»?

— «Динамо» показало футбол. Всё было у команды.

— Сегодняшний газон позволит играть качественнее?

— Наша команда в футбол играла и на снегу и сегодня будет играть в футбол.

— Почему вышел Мастури в старте?

— Потому что он вышел на замену в прошлом матче и забил. У нас есть выбор из нападающих, и мы его делаем, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».