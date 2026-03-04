Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Евсеев высказался о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал комментарий касательно предстоящей встречи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала

— В матче РПЛ с «Рубином» из‑за погодных условий «Динамо», возможно, не показало в полной мере тот футбол, которое хотело. Чего ждать от игры с «Ростовом»?
— «Динамо» показало футбол. Всё было у команды.

— Сегодняшний газон позволит играть качественнее?
— Наша команда в футбол играла и на снегу и сегодня будет играть в футбол.

— Почему вышел Мастури в старте?
— Потому что он вышел на замену в прошлом матче и забил. У нас есть выбор из нападающих, и мы его делаем, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

