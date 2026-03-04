«Надеюсь, для страны это к лучшему». Футболистка Ирана — о событиях на Ближнем Востоке

Футболистка сборной Ирана по футболу Сара Дидар высказалась о конфликте на Ближнем Востоке.

«Конечно, мы все обеспокоены и опечалены тем, что произошло с Ираном, с нашими семьями и с нашими близкими, но я очень надеюсь, что для нашей страны это к лучшему, что впереди нас ждут хорошие новости, и я надеюсь, что моя страна выстоит», – приводит слова Дидар Reuters.

Напомним, женская сборная Ирана выступает на Кубке Азии в Австралии. Одновременно с этим из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль и США наносят удары по Ирану, а исламская республика отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.

В первом матче Кубке Азии иранская команда уступила сборной Южной Кореи со счётом 0:3.