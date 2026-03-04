Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, для страны это к лучшему». Футболистка Ирана — о событиях на Ближнем Востоке

«Надеюсь, для страны это к лучшему». Футболистка Ирана — о событиях на Ближнем Востоке
Комментарии

Футболистка сборной Ирана по футболу Сара Дидар высказалась о конфликте на Ближнем Востоке.

«Конечно, мы все обеспокоены и опечалены тем, что произошло с Ираном, с нашими семьями и с нашими близкими, но я очень надеюсь, что для нашей страны это к лучшему, что впереди нас ждут хорошие новости, и я надеюсь, что моя страна выстоит», – приводит слова Дидар Reuters.

Напомним, женская сборная Ирана выступает на Кубке Азии в Австралии. Одновременно с этим из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль и США наносят удары по Ирану, а исламская республика отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.

В первом матче Кубке Азии иранская команда уступила сборной Южной Кореи со счётом 0:3.

Материалы по теме
Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси
Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android