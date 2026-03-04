Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тимур Журавель: проблемы у ЦСКА будут, но потенциал большой

Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в первом официальном матче в 2026 году. Команды встречались в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Мы увидели, какой ЦСКА без Мойзеса и Облякова. Гигантские потери для армейцев. Мойзес — объём работы, спортивная злость, характер. Не зря Челестини после матча сказал, что команде не хватило агрессии. Обляков — весь креатив. Помните, как Черчесов зашёл в «Ахмат»? Сразу обыграл «Зенит». Матч с ЦСКА был очень похож на тот. «Ахмат» перебегал соперника. Мелкадзе, видимо, так впечатляет своей работой на тренировках, что Черчесову не остаётся ничего другого, кроме как ставить его в состав.

Есть ли вопросы по адаптации новичков ЦСКА? Есть. Конечно, проблемы будут, но потенциал там большой. Зимой все говорили, что у ЦСКА классная трансферная кампания. Один матч проиграли без пары лидеров — всё, не кампания, а лажа. Не нужно мерить ЦСКА по борьбе за чемпионство. Они бьются за тройку с «Локомотивом», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

