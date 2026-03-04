Гризманн ответил на фото «Барселоны» радостным постом после выхода в финал Кубка Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн опубликовал пост в соцсети в ответ на фотографию «Барселоны» год назад, когда команда праздновала победу в Кубке Испании. В марте 2025 года «Барселона» разместила снимок, на котором Гризманн наблюдает за радостью своих одноклубников после победы над «Атлетико».

Спустя год «Атлетико» выбил «Барселону» из турнира, обыграв её по сумме двух встреч со счётом 4:3 в полуфинале Кубка Испании сезона-2025/2026. Гризманн отметил это событие, разместив своё фото с матча и написав: «Это фото слишком тяжело заходит?» с тремя смайлами.

Таким образом, «Атлетико» впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Испании. В последний раз команда выступала в решающей встрече 13 лет назад, когда подопечные Диего Симеоне завоевали трофей, победив «Реал» со счётом 2:1.

В финале «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Атлетик» из Бильбао.