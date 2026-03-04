Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тимур Журавель: «Балтика» играла содержательнее «Зенита», они их загоняли

Тимур Журавель: «Балтика» играла содержательнее «Зенита», они их загоняли
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о поражении «Балтики» от «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«У «Балтики» не такие гигантские потери. Система есть, подготовка есть. Талалаев прекрасно знает, как работать с командой зимой. Я вообще не увидел никакой разницы между осенней «Балтикой» и нынешней. Они второй тайм начали так, как будто находятся в лучшей форме. Загоняли «Зенит». Мне кажется, они играли содержательнее соперника. Пока не согласен со скептическим настроем в отношении «Балтики», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

