Тимур Журавель: «Балтика» играла содержательнее «Зенита», они их загоняли

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о поражении «Балтики» от «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой.

«У «Балтики» не такие гигантские потери. Система есть, подготовка есть. Талалаев прекрасно знает, как работать с командой зимой. Я вообще не увидел никакой разницы между осенней «Балтикой» и нынешней. Они второй тайм начали так, как будто находятся в лучшей форме. Загоняли «Зенит». Мне кажется, они играли содержательнее соперника. Пока не согласен со скептическим настроем в отношении «Балтики», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».