Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян: ситуацию с празднованием Соболева Семак обернёт на пользу команде

Александр Григорян: ситуацию с празднованием Соболева Семак обернёт на пользу команде
Комментарии

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался об эмоциональном праздновании гола нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Семак и Соболев находятся на разной стадии человеческого развития и восприятия. Семак прекрасно понимает, что тот факт, что Саша заведён, неплохой вариант. У него мастерства не так много, а эмоциональная заряженность имеет колоссальное значение. Эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне форвард провёл 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в € 5 млн.

Материалы по теме
Соболев затмил Дурана! За пять минут сломил «Балтику» – и Талалаев снял чемпионскую кепку
Соболев затмил Дурана! За пять минут сломил «Балтику» – и Талалаев снял чемпионскую кепку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android