Александр Григорян: ситуацию с празднованием Соболева Семак обернёт на пользу команде

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался об эмоциональном праздновании гола нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Семак и Соболев находятся на разной стадии человеческого развития и восприятия. Семак прекрасно понимает, что тот факт, что Саша заведён, неплохой вариант. У него мастерства не так много, а эмоциональная заряженность имеет колоссальное значение. Эту ситуацию Семак обернёт на пользу команде», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне форвард провёл 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в € 5 млн.