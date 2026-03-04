«Ростов» — «Динамо» Мх: у жёлто-синих удалён Лангович на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра матча выступает Владимир Москалёв. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте у ростовчан красную карточку получил Андрей Лангович. Ранее, на 23-й минуте, Хазем Мастури открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили.

Победитель этого противостояния сыграет на следующем этапе турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.