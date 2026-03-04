Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тимур Журавель ― о «Спартаке»: Карседо ― крутой тренер. Вопрос, какой он управленец

Тимур Журавель ― о «Спартаке»: Карседо ― крутой тренер. Вопрос, какой он управленец
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч стал первым официальным для красно-белых под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«По составу — если бы не Зобнин слева, то можно было сказать, что это выбор Станковича. У Романа есть такое качество — он способен произвести хорошее впечатление на нового тренера своей пахотой, дисциплиной. Думаю, Карседо от этого по-хорошему обалдел. Интересно, что будет, когда вернётся Дмитриев. Куда тренер отправит Зобнина? Я слышал, что игрокам «Спартака» интересно работать с Карседо. Речь о его идеях, системности. Футболисты понимают, что им нужно делать. Станкович такого не давал… Карседо — крутой тренер. Вопрос, какой он управленец», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

