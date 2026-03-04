Тимур Журавель ― о «Спартаке»: Карседо ― крутой тренер. Вопрос, какой он управленец

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч стал первым официальным для красно-белых под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

«По составу — если бы не Зобнин слева, то можно было сказать, что это выбор Станковича. У Романа есть такое качество — он способен произвести хорошее впечатление на нового тренера своей пахотой, дисциплиной. Думаю, Карседо от этого по-хорошему обалдел. Интересно, что будет, когда вернётся Дмитриев. Куда тренер отправит Зобнина? Я слышал, что игрокам «Спартака» интересно работать с Карседо. Речь о его идеях, системности. Футболисты понимают, что им нужно делать. Станкович такого не давал… Карседо — крутой тренер. Вопрос, какой он управленец», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».