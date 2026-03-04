Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Стало известно наказание Мастантуоно за слова в адрес арбитра в матче «Реала» с «Хетафе»

Комментарии

Вингер «Реала» Франко Мастантуоно дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) после инцидента в концовке встречи 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе», которая завершилась со счётом 0:1, сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

Мастантуоно высказывал претензии арбитру Алехандро Муньису Руису и неоднократно произнёс фразу «какой позор, какой грёбаный позор», что и привело к его удалению с поля.

Кроме того, защитники «Реала» Дин Хёйсен и Альваро Каррерас также получили наказание. Они дисквалифицированы на один матч за перебор жёлтых карточек. Таким образом, все трое игроков пропустят гостевую встречу с «Сельтой», которая состоится 6 марта. Франко Мастантуоно также не сможет участвовать в домашней игре с «Эльче», запланированной на 14 марта.

