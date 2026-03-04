ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Виктор, Рейс, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Круговой, Гонду.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Пальцев, Хмарин, Черников, Аугусто, Ленини, Боселли, Батчи, Мозес.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.