Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Видео: ошибка вратаря «Ростова», приведшая к отменённому голу «Динамо» Мх
В эти минуты идёт перерыв матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. На данный момент гости ведут со счётом 2:0, ранее один из забитых мячей динамовцев был отменён после просмотра VAR.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео также можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 23-й минуте встречи вратарь ростовчан Даниил Одоевский ошибся с передачей, и мяч оказался у нападающего динамовцев Хазема Мастури, который воспользовался моментом и забил гол, однако взятие ворот отменили.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

