«Крылья Советов» — «Оренбург»: Евгений Болотов удалён на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов после вмешательства VAR получил прямую красную карточку на 50-й минуте.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.