У РПЛ, скорее всего, сменится титульный спонсор. Среди претендентов — два банка

Платёжная система «Мир» с большой долей вероятности не станет претендовать на титульное спонсорство РПЛ с сезона-2025/2026 после истечения четырёхлетнего контракта. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«РПЛ проведёт конкурс на нового титульного партнёра. Есть интерес со стороны «Альфа-Банка» и «Т-Банка». Также не исключён интерес со стороны компании Wildberries», – рассказал редакции источник издания.

Второй собеседник подтвердил эту информацию, но добавил, что ни с одной компанией переговоры пока не ведутся.

«Что касается платёжной системы «Мир», то она останется партнёром РПЛ, но не титульным, а официальным», – добавил собеседник «Чемпионата».