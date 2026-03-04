Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Краснодар» показал встречу Данилы Козлова с бывшими одноклубниками перед матчем с ЦСКА

«Краснодар» показал встречу Данилы Козлова с бывшими одноклубниками перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала кадры с экс-полузащитником команды Данилой Козловым и его бывшими партнёрами по команде перед первым матчем с ЦСКА в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данила Козлов перебрался в ЦСКА из «Краснодара» в зимнее трансферное окно. В составе чёрно-зелёных 21-летний атакующий полузащитник выступал с июля 2024-го.

