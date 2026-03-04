Роберт Левандовски приступил к тренировкам «Барселоны» в защитной маске

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски приступил к тренировкам каталонской команды после перелома кости с внутренней стороны левой глазницы. Польский форвард вынужден носить защитную маску. Об этом сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Напомним, нападающий получил травму головы во встрече 26-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает летом 2026 года.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 64 очка. Мадридский «Реал» занимает второе место с 60 очками.