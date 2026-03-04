Скидки
Футбольная ассоциация предъявила обвинения тренеру «Лидса» Даниэлю Фарке

Футбольная ассоциация предъявила обвинения главному тренеру «Лидс Юнайтед» Даниэлю Фарке. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Обвинение связано с ненадлежащим поведением после матча 28-го тура Премьер-лиги, который прошёл 28 февраля между «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

По информации источника, Фарке вышел на поле после финального свистка с целью вступить в конфликт с судьёй или судьями, что нарушает правила ассоциации. У тренера есть время до пятницы, 6 марта, чтобы дать ответ на предъявленные обвинения.

Матч 28-го тура АПЛ завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре забил полузащитник Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.

