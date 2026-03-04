«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Сегодня, 4 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступит Питер Бэнкс из Мерсисайда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ньюкасл Юнайтед»: Рамсдейл, Триппьер, Тшау, Холл, Бёрн, Тонали, Гордон, Жоэлинтон, Рэмси, Барнс, Эланга.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Мазрауи, Магуайр, Шоу, Каземиро, Майну, Фернандеш, Мбемо, Шешко, Кунья.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 14 марта на выезде сыграют с «Челси», «красные дьяволы» 15 марта примут «Астон Виллу».