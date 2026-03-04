Скидки
Крылья Советов — Оренбург, результат матча 4 марта 2026, счет 2:0, 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России 2025/2026

«Крылья Советов» в большинстве обыграли «Оренбург» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Игра закончилась победой самарской команды со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Фернандес – 52'     2:0 Бабкин – 74'    
Удаления: нет / Болотов – 50', Квеквескири – 90+3'

Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов после вмешательства VAR получил прямую красную карточку на 50-й минуте. Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Даниэль Фернандес на 52-й минуте. Хавбек Сергей Бабкин забил второй гол самарцев на 74-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Ираклий Квеквескири был удалён с поля.

В следующем раунде «Крылья Советов» встретятся с победителем пары «Арсенал» Тула – «Локомотив» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
