Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: после первого тайма счёт 1:1

Комментарии

В эти минуты идёт матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра игры выступает Питер Бэнкс из Мерсисайда. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 45+6'     1:1 Каземиро – 45+9'    
Удаления: Рэмси – 45+1' / нет

У хозяев поля на 45+1-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Джейкоб Рэмси. Энтони Гордон реализовал пенальти на 45+6-й минуте и вывел «сорок» вперёд. Каземиро на 45+9-й минуте сравнял счёт.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 14 марта на выезде сыграют с «Челси», «красные дьяволы» 15 марта примут «Астон Виллу».

