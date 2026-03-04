«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Сегодня, 4 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гехи, Аит-Нури, Родри, Силва, Семеньо, Шерки, Фоден, Холанд.

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Уильямс, Миленкович, Мурилло, Жаир-Кунья, Сангаре, Андерсон, Гиббс-Уайт, Домингес, Жезус.

«Манчестер Сити» после 28 игр занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 59 очками. Отставание от располагающегося на первой строчке «Арсенала» составляет пять очков, но у «горожан» ещё матч в запасе. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.