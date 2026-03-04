Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини — о матче ЦСКА с «Краснодаром»: это два больших клуба, которые борются за трофеи

Челестини — о матче ЦСКА с «Краснодаром»: это два больших клуба, которые борются за трофеи
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался перед игрой с «Краснодаром» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'    

— В первом матче после перерыва нам не хватило чуть‑чуть агрессивности. Иногда это может происходить после трёх месяцев паузы. Больше не надо к этому возвращаться. Я знаю, что команда будет готова. Футболисты очень хорошо работают, и я на 100% уверен в них.

— Козлов второй матч подряд выходит в старте.
— Я просто пытался собрать оптимальный состав для этого матча.

— Последние матчи с «Краснодаром» выдавались очень эмоциональные.
— Это два больших клуба, которые борются за трофеи. Вполне естественно, что очень большие амбиции и большое желание проявить себя, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android