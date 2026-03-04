Челестини — о матче ЦСКА с «Краснодаром»: это два больших клуба, которые борются за трофеи

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался перед игрой с «Краснодаром» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— В первом матче после перерыва нам не хватило чуть‑чуть агрессивности. Иногда это может происходить после трёх месяцев паузы. Больше не надо к этому возвращаться. Я знаю, что команда будет готова. Футболисты очень хорошо работают, и я на 100% уверен в них.

— Козлов второй матч подряд выходит в старте.

— Я просто пытался собрать оптимальный состав для этого матча.

— Последние матчи с «Краснодаром» выдавались очень эмоциональные.

— Это два больших клуба, которые борются за трофеи. Вполне естественно, что очень большие амбиции и большое желание проявить себя, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».