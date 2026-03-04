«В таких матчах невозможно иначе». Мусаев — об эмоциях во встречах «Краснодара» и ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед игрой с ЦСКА в рамках первого первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Вас устраивают эмоциональные матчи с ЦСКА?

— Эмоции, если они контролируемые, это хорошо. В таких матчах невозможно иначе. В матче с ЦСКА мы должны быть максимально смелыми. Если правильно контролировать эмоции, то это пойдёт только на пользу.

— Вы удивлены тем, что увидели Козлова в старте ЦСКА?

— Мы рады за него. Хорошо, что он зашёл в команду и сразу закрепился в старте. Много времени провели вместе, так что только положительные чувства. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».