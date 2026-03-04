Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В таких матчах невозможно иначе». Мусаев — об эмоциях во встречах «Краснодара» и ЦСКА

«В таких матчах невозможно иначе». Мусаев — об эмоциях во встречах «Краснодара» и ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед игрой с ЦСКА в рамках первого первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'    

— Вас устраивают эмоциональные матчи с ЦСКА?
— Эмоции, если они контролируемые, это хорошо. В таких матчах невозможно иначе. В матче с ЦСКА мы должны быть максимально смелыми. Если правильно контролировать эмоции, то это пойдёт только на пользу.

— Вы удивлены тем, что увидели Козлова в старте ЦСКА?
— Мы рады за него. Хорошо, что он зашёл в команду и сразу закрепился в старте. Много времени провели вместе, так что только положительные чувства. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android