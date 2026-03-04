Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего сборной Германии — Football365

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего сборной Германии — Football365
Комментарии

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Германии Ник Вольтемаде стал объектом интереса «Барселоны». В подписании форварда заинтересован тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик. Он поручил спортивному директору клуба Деку оформить трансфер Вольтемаде летом. Об этом сообщает Football365.com

Потенциальная сделка может обойтись «Барселоне» в сумму от € 70 млн до € 90 млн. Флик рассматривает Вольтемаде как замену Роберту Левандовскому, который, скорее всего, покинет клуб летом. Ник Вольтемаде присоединился к «Ньюкаслу», перейдя из «Штутгарта» в 2025 году за € 75 млн. Его контракт с английским клубом действует до июля 2031 года.

В текущем сезоне Вольтемаде провёл 42 матча за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

