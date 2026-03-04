Футболисты «Реала» семь раз «рвали кресты» с 2023 года. Клуб расследует причины травм

Мадридский «Реал» проведёт внутреннее расследование после разрыва крестообразных связок у крайнего нападающего Родриго Гоэса. С 2023 года семь футболистов столичного клуба сталкивались с такой же травмой, что вызывает беспокойство у руководства «сливочных». Об этом сообщает El Mundo.

Напомним, за последние три года травму «крестов» получали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Даниэль Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго. Отмечается, что все травмы случались на домашнем стадионе «Реала» или на базе клуба. Расследование затронет деятельность медицинского штаба и тренеров по физподготовке.

Из-за полученной травмы Родриго пропустит 10 месяцев и не сыграет на чемпионате мира 2026 года.