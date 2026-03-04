Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Топ-клубы Европы предлагают увеличить заявку в Лиге чемпионов до 28 игроков — The Guardian

Футбольные топ-клубы Европы инициируют предложение о расширении заявки в Лиге чемпионов до 28 футболистов. Как сообщает The Guardian, данное предложение было озвучено на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям. Представители ряда клубов уверены, что увеличение числа игроков в заявке поможет снизить нагрузку на футболистов, что, в свою очередь, может уменьшить количество травм и повысить конкурентоспособность матчей.

Однако некоторые из 16 клубов, входящих в совет, выступают против подобных изменений. Они считают, что расширение заявки может привести к оттоку талантливых игроков в топ-клубы, что негативно скажется на конкуренции в европейском футболе и приведёт к снижению доходов лиг вне топ-5.

По итогам обсуждения не было принято никаких решений по данному вопросу. Тем не менее обсуждение потенциальной реформы, вероятно, продолжится в будущем. Напомним, на данный момент клубы могут заявлять в Лиге чемпионов не более 25 футболистов.

