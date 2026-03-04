Майкл Кэррик: Лисандро Мартинес не сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», он не готов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о травмированном защитнике Лисандро Мартинесе, который пропустит матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

«По Мартинесу нет каких-то положительных новостей. В этой встрече его с нами не будет, он пока не готов. У нас есть и другие травмированные игроки, мы работаем над их восстановлением — это касается и Мэйсона Маунта. Он постепенно возвращается в форму. Увы, это часть игры.

В команде всегда кто-то травмирован, всегда кого-то не хватает, но мы приложим все силы, чтобы все вернулись в строй как можно скорее», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.