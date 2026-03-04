Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не хватило качества у некоторых футболистов». Ахметзянов — о поражении от «Крыльев»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (0:2). «Горожане» играли в меньшинстве с 50-й минуты.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Фернандес – 52'     2:0 Бабкин – 74'    
Удаления: нет / Болотов – 50', Квеквескири – 90+3'

— Что не получилось в этой игре?
— Не хватило некоторых моментов. Признаться честно, немного не хватило качества в отдельных эпизодах у некоторых футболистов. Мы вышли на 100% готовыми, но не всё у нас получалось, к сожалению. Пока было 11 на 11, мы ничем не уступали. К сожалению, когда остались вдесятером, несколько детских ошибок повлияло на исход. Мы это принимаем, будем сильнее и умнее. В следующий раз уже не будем допускать таких ошибок, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

