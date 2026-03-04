Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Гризманн не перейдёт в МЛС по ходу сезона, так как «Атлетико» может выиграть Кубок Испании

Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не перейдёт в клуб МЛС «Орландо Сити» до конца сезона-2025/2026, так как его нынешний клуб может выиграть Кубок Испании. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, американская команда была готова подписать французского форварда до конца марта, когда в МЛС закрывается трансферное окно. Футболист мог в скором времени покинуть испанскую команду, но решил остаться после выхода «матрасников» в финал Кубка Испании.

Ранее «Атлетико» по сумме двух матчей обыграл «Барселону» с общим счётом 4:3. В решающей игре мадридцы встретятся с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао.

