«Из задуманного всё получилось». Тренер «Динамо» Мх Евсеев — о матче с «Ростовом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«В Кубке результат на первом месте. Если ты выигрываешь, то проходишь дальше. Из задуманного всё получилось. Приятно, что футболисты выполняют то, что тренировали», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» сыграет в полуфинале Пути регионов турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.