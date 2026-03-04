Скидки
«Бывает». Тренер «Ростова» Альба — о замене вратаря в перерыве матча с «Динамо» Мх

Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил, почему в перерыве матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:2) поменял вратаря Даниила Одоевского на Рустама Ятимова.

— В первом тайме допускали ошибки. До удаления игра была равной, но потом стало тяжело. В первой половине встречи проиграли матч. О втором тайме не могу сказать ни одного плохого слова. Ребята пытались, могли забивать. Я не видел, что мы в чём‑то хуже, чем «Динамо».

— Почему поменяли вратаря Одоевского на Ятимова по ходу матча?
— Бывает. Мы решили так. Искали самый лучший вариант, поэтому так решили.

— Во втором матче подряд удаление.
— Если будем играть в меньшинстве, то будем далеки от положительного результата. Попробуем следующий матч закончить 11 на 11, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

В первом тайме Одоевский ошибся с передачей, и мяч оказался у нападающего гостей Хазема Мастури, который забил гол, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR.

Видео: ошибка вратаря «Ростова», приведшая к отменённому голу «Динамо» Мх
