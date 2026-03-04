Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: Кирилл Глебов сравнял счёт на 54-й минуте

ЦСКА — «Краснодар»: Кирилл Глебов сравнял счёт на 54-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алексей Сухой (Люберцы). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

На 54-й минуте нападающий ЦСКА Кирилл Глебов восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 19-й минуте, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника Ивана Облякова, назначенный после просмотра VAR. На 22-й минуте Мозес Кобнан открыл счёт в матче.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша красно-синие победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Приложение для Android