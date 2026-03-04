Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: горжусь, что мы попробовали выполнить почти нерешаемую задачу

Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высоко отозвался об игре своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:2), несмотря на вылет из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

— В межсезонье «Ростов» скорректировал доставку мяча. Почему не удалось сыграть в свой футбол в этой встрече?
— На игру готовили не только длинные передачи. В полном составе мы играли 30 минут, играли против команды, которая хорошо борется. И сегодня не получались длинные передачи.

— С чем связаны удаление и пенальти? Будут ли дисциплинарные меры?
— Не думаю, что это проблема дисциплины. Это просто ошибки. Если две игры подряд у нас удаления, то можно подумать, что это тенденция. Я не считаю, что у нас проблемы с дисциплиной.

— Почему «Ростову» не удаётся обыграть Махачкалу второй год подряд?
— Нужно отдельно смотреть каждую игру. Когда мы играли на Кубок осенью, то проблемы были другие. Соперник хороший — так бывает. Во втором тайме мы были не хуже «Динамо».

— После матча в Краснодаре вы признались, что ошиблись. В чём именно?
— Не заменил Чистякова в перерыве. Я рисковал, не принял правильное решение. В первом тайме всё было нормально. Я проиграл эту игру. Перед этим матчем меня ничего в команде не смущало, готовились как обычно. Ничего не настораживало — всё нормально. Во втором тайме мы попробовали перевернуть ход игры. Горжусь, что мы попробовали выполнить почти нерешаемую задачу. Мне понравилось, что я увидел.

— Не было ли желания использовать основных игроков? В Кубке был шанс пройти далеко.
— Не считаю, что мы бросили Кубок России. У нас скоро новая игра. Смотрели на здоровье игроков, чтобы никто не получил травмы. Хотели победить, но сохранить всех игроков. Было много причин, по которым я выбрал такой состав.

— То есть матч с «Балтикой» важнее?
— Оба матча важны. Если бы было две кубковые игры подряд, то я бы всё равно делал ротацию. Сезон у нас закончится не завтра, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

