Агкацев отразил 10-й пенальти за карьеру. Голкипер отбивает почти 44% ударов с «точки»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на 19-й минуте матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тем самым голкипер отбил 10-й пенальти за карьеру. На данный момент счёт в игре 2:1 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего в ворота воспитанника «Краснодара» назначалось 23 удара с «точки». Процент отражённых пенальти Агкацевым составляет чуть менее 44%.

В нынешнем сезона вратарь провёл 22 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».

Ответная встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 17 марта.