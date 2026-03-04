Скидки
Главная Футбол Новости

Агкацев отразил 10-й пенальти за карьеру. Голкипер отбивает почти 44% ударов с «точки»

Агкацев отразил 10-й пенальти за карьеру. Голкипер отбивает почти 44% ударов с «точки»
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на 19-й минуте матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тем самым голкипер отбил 10-й пенальти за карьеру. На данный момент счёт в игре 2:1 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

Всего в ворота воспитанника «Краснодара» назначалось 23 удара с «точки». Процент отражённых пенальти Агкацевым составляет чуть менее 44%.

В нынешнем сезона вратарь провёл 22 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».

Ответная встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 17 марта.

