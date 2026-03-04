Агкацев отразил 10-й пенальти за карьеру. Голкипер отбивает почти 44% ударов с «точки»
Поделиться
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на 19-й минуте матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тем самым голкипер отбил 10-й пенальти за карьеру. На данный момент счёт в игре 2:1 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
Всего в ворота воспитанника «Краснодара» назначалось 23 удара с «точки». Процент отражённых пенальти Агкацевым составляет чуть менее 44%.
В нынешнем сезона вратарь провёл 22 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».
Ответная встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 17 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:54
-
22:48
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:38
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:19
-
21:10
-
21:08
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:15