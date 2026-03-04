ЦСКА — «Краснодар»: Данил Круговой вывел армейцев вперёд на 68-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алексей Сухой (Люберцы). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте футболист армейцев Данил Круговой вывел свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 19-й минуте, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника Ивана Облякова, назначенный после просмотра VAR. На 22-й минуте Мозес Кобнан открыл счёт в матче. На 54-й минуте нападающий ЦСКА Кирилл Глебов восстановил равенство в счёте.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша красно-синие победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.