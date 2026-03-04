Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Беллингем, как и Мбаппе, недоволен врачами «Реала» и уехал в Лондон за помощью — Tribuna

Комментарии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем недоволен работой медицинского персонала клуба и обратился за помощью к врачам в Лондоне. Это решение последовало за недовольством нападающего Килиана Мбаппе по поводу диагноза клубных врачей, что подчёркивает наличие внутренних проблем в «Реале», сообщает Tribuna.

По информации источника, Беллингем отправился в Великобританию для получения альтернативного мнения относительно своей травмы. Игрок считает, что процесс его выздоровления затянулся, и поэтому он решил проконсультироваться с экспертом. В Лондон его сопровождает Нико Михич, глава медицинской службы мадридского клуба. Однако факт обращения за вторым мнением указывает на системные проблемы в медицинском отделе «Реала».

Беллингем и его представители выражают обеспокоенность тем, что текущая терапия не приносит ожидаемых результатов. Затянувшийся срок его возвращения может угрожать участию полузащитника в решающих матчах сезона. Ожидается, что Джуд вернётся в Мадрид с рекомендациями британских специалистов.

Футболист получил травму задней поверхности бедра 1 февраля во встрече с «Райо Вальекано», когда был вынужден покинуть поле на 10-й минуте игры.

