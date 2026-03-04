ЦСКА в большинстве одержал волевую победу над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России

Завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы). Волевую победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

На 19-й минуте вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника Ивана Облякова, назначенный после просмотра VAR. На 22-й минуте нападающий «быков» Мозес Кобнан открыл счёт в матче. На 54-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов восстановил равенство в счёте. На 68-й минуте футболист армейцев Данил Круговой вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Футболист вышел на замену на 61-й минуте. На 90+3-й минуте бразилец Матеус Алвес забил третий гол ЦСКА после подачи с углового.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.